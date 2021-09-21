【大國博弈】戴琪與英貿易大臣會議，討論應對中國扭曲市場行為

《經濟通通訊社２１日專訊》美國貿易代表戴琪與新任英國國際貿易大臣卓雅敏舉行視像會

議，提到中國和其他非市場經濟體的扭曲市場行為，同意兩國需繼續討論應對。

美國貿易代表署在聲明說，戴琪向英國強調繼續深化雙邊貿易和投資關係的承諾，並表示美

國持續檢視美英過去的貿易談判。（ｊｔ）

