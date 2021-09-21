【ＦＯＣＵＳ】「吞金獸」發威反噬，傳染風險實有限

【ＦＯＣＵＳ】付息還是違約，政府出手還是自生自滅？四面楚歌的「吞金獸」恒大
（０３３３３）命運即將揭盅之前，先發威反噬全球市場一口，恒指道指暴挫千點，恐慌指數急
升，油、銅、比特幣齊跌……
坊間為吸引眼球不乏將恒大危機形容為中國的雷曼時刻，但以北京確保不發生系統性金融風
險的底線看，無論有息負債還是應付帳款，大概率都料以時間換空間方式有序拆彈。換言之傳染
風險有限。不過，曠日持久的資產變現、清償過程，最大副作用恐是整個地產業的融資能力武功
盡費，但令實體經濟逃離此流動性黑洞，或為最高層樂見。
＊料以時間換空間方式有序拆彈＊
現金流源頭幾乎枯竭的恒大，繼近日以住宅、商鋪、未完工樓盤等，兌付理財產品及支付供
應商賬單後，周四（２３日）將再面臨大考－－為２０２２年到期的美元債及２０２５年到期的
人民幣債，各支付８３５０萬美元及２﹒３２億元人民幣利息。
憧憬的重組、癡盼的救助遲遲未見蹤影，總負債相當於內地ＧＤＰ約２％的巨無霸眼看違約
似避無可避，市場避險情緒急升－－ＶＩＸ指數一度飆升３８％直逼２９；資金蜂擁美債，十年
期孳息率一度跌穿１﹒３％；隔夜美股創４個月最大跌幅，恒大股價今早最多再挫７％。
持有恒大美元債的貝萊德、匯豐、瑞銀等一眾華爾街投資人的利益難入北京法眼，但其確保
不發生系統性金融風險的底線看，境內無論是涉及各銀行的有息負債，還是牽扯眾多供應商的應
付帳款，大概率都料以時間換空間方式有序拆彈，而代價或是短暫犧牲銀行利益。目前，恒大土
地儲備貨值高逾４５００億元，加上逾百個舊改項目，總貨值近２萬億元，此外位於香港的總部
大樓亦價值百億計。
＊地產業「流動性黑洞」廢武功＊
不過，曠日持久的資產變現、清償過程，最大副作用恐是整個地產業的融資能力武功盡廢，
並傷及相關業者投資意願。
高盛綜合地產業對經濟的直接影響（建築業、地產服務業、地方政府收入）、間接影響（上
游行業、金融服務、下游消費）、金融環境緊縮效應的分析，認為最悲觀情景之下，預計今明兩
年，賣地成交量及新項目開工量將跌３０％，銷量及平均房價將跌１０％，對ＧＤＰ的總負面影
響高達４﹒１個百分點。
從官方的淡定反應看，似乎有信心以行政手段令樓價在不大漲不大跌中實現軟著陸，在此過
程中，令過往遭綁架的實體經濟逃離房地產這個流動性黑洞，令資金流向股市、小微企、戰略行
業，為長遠經濟健康可持續增長提供動力，或為最高層樂見。
「吞金獸」殞落，地產投機曲終，萬物隨之生長，焉知非福？
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動