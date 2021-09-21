【新冠肺炎】孫春蘭到福建調研指導疫情防控：疫情仍存不確定性

《經濟通通訊社２１日專訊》福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，內地傳媒報道，國務院副總

理孫春蘭到福建調研指導疫情防控。

孫春蘭到漳州召開座談會，表示目前福建疫情防控取得階段性成果，但仍存在不確定性，不

能盲目樂觀，更不能掉以輕心。 她強調，福建疫情防控正處於膠著對壘狀態，核酸檢測要再加

快，堅決防止疫情外溢，醫療救治要全力以赴。（ｃａ）

