【債務風險】華融旗下華融國際按期完成２億美元債券兌付

《經濟通通訊社２１日專訊》華融國際於其官方社交媒體平台上表示，按期完成２０２０年

９月２１日發行的３６４天２億美元債券本息兌付，兌付資金均已足額劃轉至指定帳戶。４月１

日以來，華融國際認真履行債務償還義務，累計按期足額兌付７隻債券共２５﹒５億美元、６億

新幣。（ｃａ）

