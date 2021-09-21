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21/09/2021 11:39

【大國博弈】世界銀行外部審查：部分國家政府施壓來操縱分數

　　《經濟通通訊社２１日專訊》世界銀行周一（２０日）發布由資深學者和經濟學家（包括哥
倫比亞前財政部長）撰寫的８４頁審查報告，報告在三周前已提交給世界銀行副行長兼首席經濟
學家萊因哈特（Ｃａｒｍｅｎ　Ｒｅｉｎｈａｒｔ）。
　　報告稱，２０２０年１２月時的一項內部審查認為，世界銀行管理層向１５名工作人員中的
９人施壓，要求他們篡改２０１８年和２０２０年營商環境報告的數據，將沙特提升到全球「改
革力度最大」的位置，並提升阿聯酋和中國的排名。
　　報告呼籲採取一系列補救行動和改革，以解決《營商環境報告》的「方法可信度」問題，並
提到一種其所說的在過去幾年中「政府試圖干預」報告評分的模式。專家們指責《營商環境報告
》中用於計算排名的基礎數據和調查問卷缺乏透明度，建議在《營商環境報告》團隊和世界銀行
其他業務之間設立防火牆，並建立一個永久性的外部審查委員會。
　　審查報告稱，據報在多個案例中，部分國家政府試圖通過對個別評分者施加壓力來操縱營商
環境的分數。而世銀在多個國家提供了有償咨詢服務，其中包括一些卷入數據操縱調查的國家，
如中國和沙特。

＊世行行長：獨立調查報告「不言自明」＊

　　自世銀爆發數據操縱爭議以來，世界銀行行長馬爾帕斯（Ｄａｖｉｄ　Ｍａｌｐａｓｓ）首
次公開發表評論，他對美國財經頻道ＣＮＢＣ表示，律師事務所ＷｉｌｍｅｒＨａｌｅ的獨立調
查報告是「不言自明的」，世行也將探索新的方法，幫助各國改善商業環境。
　　世界銀行上周四表示，將撤銷關於各國商業環境的《營商環境報告》系列，理由是內部審計
和一項獨立調查發現，世界銀行領導人，包括現任國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁、時任世行
首席執行官（ＣＥＯ）的格奧爾基耶娃，向工作人員施壓，要求修改數據以有利於中國。格奧爾
基耶娃否認這些結果。
　　此前一系列內部審計顯示，關於中國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和阿塞拜疆的報告中
存在數據違規問題。（ｃａ）

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