中電信（７２８）控股股東計劃斥不少於４０億人幣增持Ａ股股份

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，其控股

股東中國電信集團計劃自今年９月２２日起十二個月內擇機增持公司Ａ股股份，擬增持金額不少

於４０億元人民幣，是次增持未設置價格區間，中國電信集團將基於對股票價格的合理判斷，根

據股票價格波動情況及資本市場的整體趨勢，逐步實施增持計劃。

截至今日，中國電信集團持有集團５７３﹒７７億股Ａ股股份，佔已發行股份總數約

６２﹒８２％。（ｓｌ）

