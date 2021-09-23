【恒大困局】摩通：恒大債務重組存不確定性，料內房股僅短線反彈

《經濟通通訊社２３日專訊》摩根大通發表研究報告指，中國恒大（０３３３３）如期付息

的消息，刺激Ａ股地產板塊周三（２２日）上漲４％，而恒大在美國的預託證券（ＡＤＲ）更曾

飆４５％。但該行認為，恒大以「場外協商解決」的方式付息，意味著相關情況依然模糊。恒大

在今年餘下時間仍有４１億元人民幣的利息到期，今次付息２﹒３２億元人民幣只是過了第一關

。

報告又提到，市傳恒大即將被國企接管，儘管對消息來源的可靠性有保留，但摩通相信，上

述兩則消息預期內房板塊正面。不過，由於目前對恒大債務重組方案仍存在很多不確定性，相信

內房股只是短線反彈。該行強調，只有出現更為清晰解決恒大困境的方案、房企和按揭貸款獲鬆

綁，及市場對其他房企出現溢出效應的憂慮下降，地產板塊才能得到更有意義的支撐。

該行建議近期關注防守性高的房企，包括華潤置地（０１１０９）、中海外

（００６８８）、龍湖（００９６０）、保利發展（滬：６０００４８）和招商蛇口（深：００

１９７９）。（ａｃ）





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