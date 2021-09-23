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即市新聞

23/09/2021 11:57

【恒大困局】摩通：恒大債務重組存不確定性，料內房股僅短線反彈

　　《經濟通通訊社２３日專訊》摩根大通發表研究報告指，中國恒大（０３３３３）如期付息
的消息，刺激Ａ股地產板塊周三（２２日）上漲４％，而恒大在美國的預託證券（ＡＤＲ）更曾
飆４５％。但該行認為，恒大以「場外協商解決」的方式付息，意味著相關情況依然模糊。恒大
在今年餘下時間仍有４１億元人民幣的利息到期，今次付息２﹒３２億元人民幣只是過了第一關

　　報告又提到，市傳恒大即將被國企接管，儘管對消息來源的可靠性有保留，但摩通相信，上
述兩則消息預期內房板塊正面。不過，由於目前對恒大債務重組方案仍存在很多不確定性，相信
內房股只是短線反彈。該行強調，只有出現更為清晰解決恒大困境的方案、房企和按揭貸款獲鬆
綁，及市場對其他房企出現溢出效應的憂慮下降，地產板塊才能得到更有意義的支撐。
　　該行建議近期關注防守性高的房企，包括華潤置地（０１１０９）、中海外
（００６８８）、龍湖（００９６０）、保利發展（滬：６０００４８）和招商蛇口（深：００
１９７９）。（ａｃ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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