  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2021 08:07

《新股上市》譚仔（０２２１７）今起招股，入場費約４２１２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》連鎖食店「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」經營商譚仔國
際（０２２１７）在港上市，擬發售約３﹒３５億股，當中國際發售及公開發售各佔九成及一成
，今日起至下周二（２８日）中午招股，每股發售價３﹒３３元至４﹒１７元，以每手
１０００股計「入場費」４２１２﹒０２元，擬１０月７日主板掛牌，國泰君安國際為獨家保薦
人。
　　該公司引入三名基石投資者，包括Ｍａｔｔｈｅｗｓ基金、南方基金及睿思資本，合共認購
１６００萬美元（約１﹒２５億港元）股份。
　　假設發售價為每股３﹒７５元（即發售價範圍的中位數），公司估計淨籌約１１﹒７８億元
，當中約５７﹒４％用於擴大餐廳網絡，約９﹒４％用於擴充香港的中央廚房及在中國內地、新
加坡及澳洲設立新的中央廚房，約１０﹒５％用於翻新餐廳及提升經營設備，約５﹒１％用於推
行客戶關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統，以及提升資訊及科技基礎設施。
　　截至９月１３日，集團合共經營１５６間餐廳，包括覆蓋香港的７６間譚仔餐廳及７４間三
哥餐廳、３間位於中國內地深圳的譚仔餐廳，及３間位於新加坡的三哥餐廳。（ｍｈ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/09/2021
李嘉誠父子密密增持長實　郭老太趁跌市6.9億增持新地
財經熱話21/09/2021
富力獲80億股東資金升逾一成　惟恒大困局未除內房宜趁彈減持　
財經熱話21/09/2021
【地慘股】新地指未聞中央施壓　惟地產股隱憂未除彈力有限
中國故事21/09/2021
《京城近觀》環球影城雨中開業　哈利波特最受歡迎
FOCUS21/09/2021
【FOCUS】「吞金獸」發威反噬　傳染風險實有限
財經熱話21/09/2021
【併購救亡】碧服購富力物管業務股價霎眼嬌　地產股捉緊逃生門？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金