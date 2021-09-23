《新股上市》譚仔（０２２１７）今起招股，入場費約４２１２元

《經濟通通訊社２３日專訊》連鎖食店「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」經營商譚仔國

際（０２２１７）在港上市，擬發售約３﹒３５億股，當中國際發售及公開發售各佔九成及一成

，今日起至下周二（２８日）中午招股，每股發售價３﹒３３元至４﹒１７元，以每手

１０００股計「入場費」４２１２﹒０２元，擬１０月７日主板掛牌，國泰君安國際為獨家保薦

人。

該公司引入三名基石投資者，包括Ｍａｔｔｈｅｗｓ基金、南方基金及睿思資本，合共認購

１６００萬美元（約１﹒２５億港元）股份。

假設發售價為每股３﹒７５元（即發售價範圍的中位數），公司估計淨籌約１１﹒７８億元

，當中約５７﹒４％用於擴大餐廳網絡，約９﹒４％用於擴充香港的中央廚房及在中國內地、新

加坡及澳洲設立新的中央廚房，約１０﹒５％用於翻新餐廳及提升經營設備，約５﹒１％用於推

行客戶關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統，以及提升資訊及科技基礎設施。

截至９月１３日，集團合共經營１５６間餐廳，包括覆蓋香港的７６間譚仔餐廳及７４間三

哥餐廳、３間位於中國內地深圳的譚仔餐廳，及３間位於新加坡的三哥餐廳。（ｍｈ）

