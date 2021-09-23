【恒大困局】內銀早前被錯殺？分析點名兩股吸得過！另須提防平保

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２３日報道》恒大（０３３３３）一筆境內債今日如期付息；加

上，主席許家印強調保交樓，亦有傳中央介入恒大債務重組。恒大危機暫時緩解，隔晚恒大ＡＤ

Ｒ一度抽升逾５０％，收市仍錄逾３３％升幅。港股今日假後復市，恒大系四股早市初段齊錄雙

位數升幅，當中，恒大一度抽高３２％。專家指出，恒大危機並未完全解除，惟考慮到內地政策

不允許地產商借錢買地，相信恒大事件引發系統性危機有限，對內銀股看法正面，看好招行（０

３９６８）及郵儲銀行（０１６５８）。



＊恒大引發系統性危機有限＊



恒大危機像龍捲風，把內房及內銀牽涉其中，違約問題逼近眉睫，拖累兩大板塊過去一周顯

著下挫。全球屏息凝視今日兩項債息到期之際，恒大地產昨天公布，其中一筆４０億元境內債利

息已透過場外協商解決，緩和市場緊張氣氛。

雖然恒大成功解決到第一個「炸彈」，但尚有另一筆今日到期的債息未有公告，連同下周三

（２９日）以及十月共六筆到期債息，涉及逾２２億元，投資者仍須密切關注。

不過，市場一於「今朝有酒今朝醉，明日愁來明日愁」。內房、內銀板塊反彈，恒大曾重上

３元，惟仍未重返上市價３﹒５元；恒大物業（０６６６６）一度攀升近１８％，高見４﹒５元

，兩股的升幅隨後均大為收窄逾一半。至於恒大汽車（００７０８）及恒騰網絡

（００１３６）則先高後倒跌。

國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，恒大危機並未完全解除，但其債務並不會引發系統性風險，直言市場過

慮。他指出，內地政府近年針對內房企業的債務和土地購買方面提出多重限制，包括「三條紅線

」，不允許地產商向銀行借貸買地，並要求以售樓回款支付，相信不會引發系統性危機。



＊招行可於５９元以下部署＊



富瑞認為，恒大事件對內地主流銀行的潛在影響有限，對內銀看法相當正面，預料四大催化

劑推動銀行業於十月底復甦。當中包括，中央出手解決恒大財困、社會融資總量增長調頭、潛在

的經濟提振措施，以及預計內銀股於第三季業績造好。

林家亨對內銀股的看法同樣樂觀，他認為，即使內銀最終需作出撥備，造成的衝?亦有限。

以招商銀行（０３９８８）為例，雖然招行於內房貸款佔比達７﹒５％，較四大內銀高，但其不

良貸款率低企，上半年僅１﹒０１％；撥備覆蓋率更達逾４００％。林家亨認為，於５９元以下

買入招行的值博率高。截至半日收市，招行股價的波動範圍為５９﹒１元至６２﹒４元。



＊提防平保，郵儲行優質＊



據花旗對銀行高風險房企貸款敞口的分析顯示，民生銀行（０１９８８）、光大銀行

（０６８１８）以及平安銀行（深：０００００１）的信貸風險最大。當中民行為恒大的貸款銀

行，業務顯然受累，年內股價最多曾瀉約３８％。

隨著恒大危機暫緩解，民行日中亦借勢彈高約１３％。值得留意的是，雖然中國平安

（０２３１８）上周澄清沒有恒大股債敞口，但集團持有平安銀行４９﹒５６％股權，林家亨亦

提醒投資者需提防中國平安。

觀乎其他內銀股，以郵儲銀行（０１６５８）年內表現較好，累計升幅逾２７％。而富瑞在

內銀板塊的首選股中，最新亦加入郵儲銀行Ａ股（滬：６０１６５８），主要因為考慮到其盈利

能力出色。

林家亨認為，郵儲行深耕三四線城市，觸及重要商業信貸危機不大，前景穩定樂觀；惟短板

是成交量較少，流動性相對低。

