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即市新聞

23/09/2021 16:22

《盤後部署》恒指近期市賬率低於１，料指數短期或見短底

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒大（０３３３３）債務事件見解決曙光。傳內地政府接近敲
定把恒大一分為三的重組協議，加上公司宣布境內債利息已經透過協議方式於場外解決，緩解市
場頹勢。恒生指數高開２４６１４點升３９２點，其後內房股、保險股、內銀股夾高，恒指一度
飆６０６點見２４８２７點。惟上述板塊升幅收窄，最終港股收報２４５１０點，升２８９點或
升１﹒１９％，主板成交１７８９﹒８０億元。國企指數報８７３３點，升９３點或升１﹒０８
％。恒生科技指數報６３００點，升５７點或升０﹒９３％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３６４２點，升１３點或升０﹒３８％，成交６３３２﹒１９億
元人民幣。深證成份指數報１４３８７點，升１１０點或升０﹒７７％，成交６８８２﹒５８億
元人民幣。
　
＊可候低重新吸納潤地及碧桂園服務＊
　
　　本日「恒大事件」見解決曙光，刺激內房物管、內銀及保險股急彈，帶動港股反彈逾２００
點。惟上述股份僅借恒大事件的緩解消息借勢作一個超賣反彈而已，短期不宜對上述板塊過分樂
觀，因為今次恒大僅為成功償還短期債，加上債主人眾多，其日後違約、重組機會仍極大，估計
行業最壞時刻仍未來臨。建議早前有幸於低位撈底成功的散戶沽出內房物管股獲利，然後再候低
重新吸納最優值得內房股及物管股，分別為潤地（０１１０９）及碧桂園服務（０６０９８）。
　　短線而言，如果從ＰＢ（市賬率）角度觀之，恒指或見短低。目前恒指處於２４０００點至
２５０００點區間，ＰＢ是低於１，而根據過往恒指歷史共見三次ＰＢ低於１的情況，當然包括
去年三月的「疫情底」，事後均見大幅反彈。故此，於此水平作長線部署頗有值博率。（ｋｓ）

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