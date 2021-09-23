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即市新聞

23/09/2021 09:36

恒指高開３９３點，其後升幅持續擴大至逾６００點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國聯儲局宣布維持利率不變，但暗示在１１月份會議將
會宣布縮減買債，並很可能在明年中結束買債計劃。在最新經濟預測中上調明年聯邦基金利率目
標上限至０﹒３厘，明年政策利率目標上調至１厘，而２０２４年利率上限預期升至１﹒８厘，
預示明年加息０﹒２５厘，２０２３年加息０﹒７５厘。
　　另外，當局預期今年ＰＣＥ通脹率達到４﹒２％，未來兩年則放緩至２﹒２％，２０２４年
仍達到２﹒１％，反映當局預期ＰＣＥ通脹率將會持續超出２％目標。ＧＤＰ方面，今年增速由
６月份預測的７％下調至５﹒９％，明年預測則由３﹒３％上調至３﹒８％，２０２３年由２﹒
４％上調至２﹒５％。失業率則預料在今年升至４﹒８％（６月份預測為４﹒５％）後持續下降
，未來兩年失業率維持６月份預測的３﹒８％及３﹒５％。
　　隔晚美股三大指數上漲，升幅在皆１％左右，道指升３３８點，收報３４２５８點；標指升
４１點，收報４３９５點；納指升１５０點，收報１４８９６點。
　　今天Ａ後復市，恒指裂口高開３９３點後，升幅進一步擴大，最多上升６０６點，高見２４
８２７點。
　　美團（０３６９０）為暫為恒指貢獻最多成份股，現價升５﹒８１％，報２４４元，該股成
交約６８７萬股，涉資１６﹒５５億元，盤中高見２４６元，盤中低見２３７元。其他重磅藍籌
股亦為恒指作出貢獻，騰訊（００７００）升３﹒０２％，報４６３﹒６元；阿里巴巴（０９９
８８）升０﹒５４％，報１４９﹒５元；匯控（００００５）升２﹒０６％，報３９﹒６元。平
保（０２３１８）升３﹒２３％，報５４﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７
４％。建行（００９３９）升１﹒８５％，報５﹒５元。
　　現時，恒生指數報２４６４３，升４２１點或升１﹒７４％，主板成交４８７﹒９９億元。
國企指數報８８４５，升２０５點或升２﹒３７％。恒生科技指數報６３９１，升１４９點或升
２﹒３９％。
　　即月期指新報２４６１５，升４４０點，低水２８點。即月國指期貨報８８４７，升２１８
點，高水２點。即月科指期貨新報６３９９，升１５３點，高水８點。
　　上證綜合指數報３６５９，升３１點或升０﹒８６％，成交１７８５﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３６８，升９１點或升０﹒６４％，成交１８７８﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　２４４元　　　升５﹒８１％
　　騰訊（００７００）　　　６３﹒６元　　　升３﹒０２％
　　阿里巴巴（０９９８８）１４９﹒５元　　　升０﹒５４％
　　匯控（００００５）　　　３９﹒６元　　　升２﹒０６％
　　平保（０２３１８）　　　５４﹒３元　　　升３﹒２３％
　　建行（００９３９）　　　　５﹒５元　　　升１﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｐｃ）

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