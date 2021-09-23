《異動股》恒大高開一成半，傳中央接近敲定一分為三的重組協議

《經濟通通訊社２３日專訊》恒大（０３３３３）高開升１４﹒９８％，報２﹒６１元；成

交約１２６３萬股，涉資３２９７萬元。

恒大債務事件見解決曙光。Ａｓｉａ Ｍａｒｋｅｔｓ引述內地政府的不具名消息來源報道

，指內地政府接近敲定把恒大一分為三的重組協議，最新見恒大２０２３年美元債創１１個月以

來最大漲幅，加上恒大於美國掛牌的預託證券（ＡＤＲ）折合收報３﹒１１港元，較港股周二收

市價急升３７﹒２１％，反映事件有緩解跡象。另外，集團率先宣布，已通過「場外方式協商解

決」支付境內債「２０恒大０４」的利息，向市場派定心丸。

恒大系股份急彈。恒騰（００１３６）升１０﹒２９％，報２﹒２５元；恒大汽車（００７

０８）升１４﹒８３％，報３﹒３３元；恒大物業（０６６６６）升１５％，報４﹒８３元。

現時，恒生指數報２４６１４，升３９２點或升１﹒６２％，主板成交６４﹒７８億元。國

企指數報８７９２，升１５１點或升１﹒７６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恒大 （０３３３３） ２﹒６１元 升１４﹒９８％

恒騰 （００１３６） ２﹒２５元 升１０﹒２９％

恒大汽車（００７０８） ３﹒３３元 升１４﹒８３％

恒大物業（０６６６６） ４﹒８３元 升１５﹒００％

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（ｋｓ）

