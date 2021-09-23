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即市新聞

23/09/2021 09:25

《異動股》恒大高開一成半，傳中央接近敲定一分為三的重組協議

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒大（０３３３３）高開升１４﹒９８％，報２﹒６１元；成
交約１２６３萬股，涉資３２９７萬元。
　　恒大債務事件見解決曙光。Ａｓｉａ　Ｍａｒｋｅｔｓ引述內地政府的不具名消息來源報道
，指內地政府接近敲定把恒大一分為三的重組協議，最新見恒大２０２３年美元債創１１個月以
來最大漲幅，加上恒大於美國掛牌的預託證券（ＡＤＲ）折合收報３﹒１１港元，較港股周二收
市價急升３７﹒２１％，反映事件有緩解跡象。另外，集團率先宣布，已通過「場外方式協商解
決」支付境內債「２０恒大０４」的利息，向市場派定心丸。
　　恒大系股份急彈。恒騰（００１３６）升１０﹒２９％，報２﹒２５元；恒大汽車（００７
０８）升１４﹒８３％，報３﹒３３元；恒大物業（０６６６６）升１５％，報４﹒８３元。
　　現時，恒生指數報２４６１４，升３９２點或升１﹒６２％，主板成交６４﹒７８億元。國
企指數報８７９２，升１５１點或升１﹒７６％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大　　（０３３３３）　　　２﹒６１元　　　升１４﹒９８％
　　恒騰　　（００１３６）　　　２﹒２５元　　　升１０﹒２９％
　　恒大汽車（００７０８）　　　３﹒３３元　　　升１４﹒８３％
　　恒大物業（０６６６６）　　　４﹒８３元　　　升１５﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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