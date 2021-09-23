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即市新聞

23/09/2021 09:15

【北交所】北交所開戶申請正式辦理，個人開戶數量大增

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中秋節小長假期間，券商「加班加點」啟動北京證券交易所預
約開戶。昨日（２２日）是中秋節後的首個交易日，投資者的開戶申請由預約轉為正式辦理。
《上海證券報》從多家券商處了解到，昨日咨詢、開通北交所交易權限的客戶數量大幅度增長。
　　招商證券相關負責人表示，９月２２日新增北交所權限投資者較之前日均數量擴大了約
１８０倍，大部分為個人客戶，機構投資者新增數量相對較少；安信證券相關人士指，自９月
２２日起線上線下開通北交所交易權限，首日開通量以及客戶通過電話、公司線上服務平台咨詢
量均破千。目前已開通交易權限的客戶風險承受能力多為積極型、激進型，資產規模較高。此外
，東方證券、東吳證券、湘財證券、德邦證券均表示，單日新開通北交所交易權限的投資者超過
千戶。
　　在投資者開戶熱情高漲的同時，一些機構人士也提示了相關投資風險。聯儲證券表示，對於
投資者來說，參與北交所交易可以分享優秀中小企業成長發展的紅利。但也要注意，中小企業成
長風險較高、發展不確定性較強，這就要求投資者具備很強的專業性，能夠從政策、行業發展、
財務等多角度理解和評估上市公司。（ｌｃ）

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