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即市新聞

23/09/2021 12:45

《午市前瞻》專家料科技股見底且壞消息出盡，短線恒指難再大跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收市報２４３８８，升１６６點或升０﹒６９％
，主板成交１１１３﹒０９億元。恒生中國企業指數報８７１８，升７８點或升０﹒９１％。恒
生科技指數報６２６６，升２３點或升０﹒３８％。

＊黃偉康：與其博恒大，不如留意其他穩健內房股＊

　　恒大（０３３３３）據報一拆三重組，刺激港股造好，高開逾６００點，惟之後升幅稍為收
窄。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場一直受內地對各行各業的監管消
息影響，但現時恒指成份股內大部分板塊都已曾受監管消息影響下跌，而早前一直於監管風暴中
心的科技股都已見底，料暫時未有令恒指急插因素出現，二萬四關料有短期支持。但他亦指出，
現時成份股中內銀板塊，若出現有關內地房企壞帳數目等的消息，便有機會令內銀股下跌，繼而
拖累恒指。
　　恒大系今日受消息刺激，恒大一度抽高逾三成。黃偉康分析指，雖然恒大目前有獲救消息出
現，但仍有諸多不明朗因素，譬如是否由中資入主，會否配發新股等等，長線去向仍然未明。黃
偉康指，中央過去出手拯救高負債企業，都只會解決其危機以免出現系統性風險，不會助其重返
高峰，舉例如華融、海航等等的重組歷時數載，故恒大即使有中央出手救助，長線仍不看好。
　　黃偉康提出，與其博恒大，不如留意其他財政穩健的內房股，如碧桂園（０２００７）及華
潤置地（０１１０９）。碧桂園旗下碧桂園服務（０６０９８）周一公布收購富力物業（０２７
７７）旗下物管業務，黃偉康指碧服現金流一向強勁，亦預料其之後會有更多收購項目出現，長
遠有利其股價。雖然今日受消息利好升勢較急，但長線而言其預期市盈率將會降低，長線料其股
價有望上試７０元水平。（ｈｃ）

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