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23/09/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買潤電棄吉利

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒指高開３９２點，報２４６１４點。最高升６０５點報
２４８２７點，最低升９２點報２４３１３點。恒指收報２４５１０點，升２８９點或１﹒２％

　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，增加１１０﹒９％。北水淨買入最多的
個股依次是華潤電力（００８３６）、騰訊控股（００７００）、碧桂園服務（０６０９８）；
淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）、小米集團
（０１８１０）。
　　主板成交１７８９﹒８億元增加５０﹒１％。其中港股通成交５１６億元，佔總成交
２８﹒８％。

　　華潤電力升１４﹒２３％報２２﹒８元，北水淨買入７﹒７億元。
　　騰訊控股升２﹒９３％報４６３﹒２元，北水淨買入６﹒９億元。
　　碧桂園服務升１２﹒７３％報５４元，北水淨買入２﹒６億元。
　　吉利汽車跌５﹒１２％報２３﹒１５元，北水淨賣出５億元。
　　安踏體育跌３﹒７７％報１４５﹒５元，北水淨賣出４﹒９億元。
　　小米集團跌２﹒６％報２２﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　華潤電力　　　　（００８３６）　　　　　　７﹒７２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　６﹒８５
　　碧桂園服務　　　（０６０９８）　　　　　　２﹒５７
　　中國電力　　　　（０２３８０）　　　　　　２﹒３５
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　１﹒４５

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－５﹒０２
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－４﹒９２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－２﹒８０
　　中國神華　　　　（０１０８８）　　　　　－１﹒１３
　　華能國際電力股份（００９０２）　　　　　－１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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