【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買潤電棄吉利

《經濟通通訊社２３日專訊》恒指高開３９２點，報２４６１４點。最高升６０５點報

２４８２７點，最低升９２點報２４３１３點。恒指收報２４５１０點，升２８９點或１﹒２％

。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，增加１１０﹒９％。北水淨買入最多的

個股依次是華潤電力（００８３６）、騰訊控股（００７００）、碧桂園服務（０６０９８）；

淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）、小米集團

（０１８１０）。

主板成交１７８９﹒８億元增加５０﹒１％。其中港股通成交５１６億元，佔總成交

２８﹒８％。



華潤電力升１４﹒２３％報２２﹒８元，北水淨買入７﹒７億元。

騰訊控股升２﹒９３％報４６３﹒２元，北水淨買入６﹒９億元。

碧桂園服務升１２﹒７３％報５４元，北水淨買入２﹒６億元。

吉利汽車跌５﹒１２％報２３﹒１５元，北水淨賣出５億元。

安踏體育跌３﹒７７％報１４５﹒５元，北水淨賣出４﹒９億元。

小米集團跌２﹒６％報２２﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

華潤電力 （００８３６） ７﹒７２

騰訊控股 （００７００） ６﹒８５

碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒５７

中國電力 （０２３８０） ２﹒３５

長城汽車 （０２３３３） １﹒４５



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －５﹒０２

安踏體育 （０２０２０） －４﹒９２

小米集團 （０１８１０） －２﹒８０

中國神華 （０１０８８） －１﹒１３

華能國際電力股份（００９０２） －１﹒０６

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