【恒大困局】民行：恒大貸款抵押品足值有效，貸款餘額降約１５％

《經濟通通訊社２３日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）在互動平台表

示，中國恒大集團（０３３３３）在該行貸款均為項目融資，在以項目土地、在建工程抵押的同

時，追加項目公司股權質押，集團提供連帶責任擔保。

該行指出，目前項目融資的抵質押物整體足值有效。該行將對恒大集團及其關聯方的經營、

財務情況進行持續跟蹤和監測，保持與恒大集團的密切溝通。（ｃｗ）

