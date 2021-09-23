【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變接近零水平，符合市
場預期。匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘的水平。
同時，該行給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均
為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。
另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話23/09/2021
【恒大困局】傳敲定重組協議 恒大股價曾勁彈三成
|開市Good Morning23/09/2021
林家亨：恒指已見底 內房邊隻可以撈？
|財經熱話21/09/2021
李嘉誠父子密密增持長實 郭老太趁跌市6.9億增持新地
|財經熱話21/09/2021
富力獲80億股東資金升逾一成 惟恒大困局未除內房宜趁彈減持
|財經熱話21/09/2021
【地慘股】新地指未聞中央施壓 惟地產股隱憂未除彈力有限
|中國故事21/09/2021
《京城近觀》環球影城雨中開業 哈利波特最受歡迎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰