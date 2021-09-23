【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變接近零水平，符合市

場預期。匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘的水平。

同時，該行給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均

為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。

另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｃｌ）

