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23/09/2021 12:14

【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變接近零水平，符合市
場預期。匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘的水平。
　　同時，該行給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均
為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。
　　另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｃｌ）

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