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23/09/2021 13:02

德勤：財富管理已成為內銀競爭客戶的主要手段

　　《經濟通通訊社２３日專訊》德勤今日發表的中國銀行業２０２１年上半年發展回顧與展望
報告顯示，今年上半年境內銀行純利按年上升１３﹒７９％，至７８２８億元（人民幣．下同）
，境外銀行純利按年急增３﹒４８倍至５０５７億元，主要來自於撥備轉回帶來的利潤釋放。至
今年６月底，１０間境內銀行管理資產規模（ＡＵＭ）合計已達１４１﹒０７萬億元，較年初增
加５﹒８１％。

＊今年上半年中間業務收入錄增長＊

　　德勤中國金融服務業審計及鑒證副主管合夥人曾浩指出，去年上半年受疫情影響，銀行業中
間業務收入普遍處於較低水平，今年上半年在境內銀行持續大力推動盈利模式轉換、境外疫情逐
步平穩的背景下，境內外銀行中間業務收入均實現了不同程度的增長。其中，股份制銀行得益於
零售業務發展，財富管理類收入增長帶動中間業務收入整體增加；國有銀行中，郵儲銀行
（０１６５８）（滬：６０１６５８）也深入推進財富管理體系建設，代銷業務尤其是代銷保險
業務收入實現快速增長。招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）手續費及佣金淨收入佔
比３０﹒９７％，顯著高於其他境內銀行，得益於其持續深化「輕型銀行」、「一體兩翼」的戰
略轉型。

＊國有大行理財業務規模佔比明顯偏低＊

　　他指出，目前財富管理已成為銀行競爭客戶的主要手段。就存款和理財產品的相對結構而言
，國有大型商業銀行的理財業務規模佔比明顯偏低，而所有股份制銀行的理財業務規模佔比均超
過了２０％。在實際經營中，股份制銀行在存款和財富管理業務平衡方面往往會面對較小壓力，
在大財富管理的經營理念下，理財產品已成為股份制銀行在資金端競爭的有效利器。此外，理財
子公司加速接棒和外資開放也開啟了理財領域競合新模式，理財子公司業已成為財富管理市場的
重要新生力量。

＊銀行應盡快啟動恢復和處置計劃＊

　　德勤中國金融服務業風險諮詢合夥人吳潔指出，在未來一年，國內銀行需根據監管要求編制
並完善恢復和處置計劃，進一步建立健全風險防控長效機制，提升危機應對及處置能力。對於國
內大多數銀行而言，恢復和處置計劃的編制是一個較為陌生乃至完全未知的領域，在具體的操作
和實踐方面仍面對著許多困難和挑戰，因此建議銀行盡快啟動相關工作，做好應對未來監管監察
的準備。（ｃｌ）

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