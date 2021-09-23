【夜期時段】即月期指報２４６３２點，升１１３點，高水１２１點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５２４點，升５點，高水１３
點，最新報２４６３２點，升１１３點，高水１２１點，合約成交１４３６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７５１點，升８點，高水１７點，最新報８７９９點，升
５６點，高水６５點，合約成交３１９２張。
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