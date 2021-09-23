【香港政情】林鄭：選委會加入中小企界別顯示其重要性

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥以視像形式出席香港中小型企業聯合會舉行

的創會周年慶，她致辭時表示，香港中小企一直是本港經濟的基石，在剛結束的選委會選舉，加

入中小企業的分組界別，顯示對中小企地位的重視，又指政府日後會虛心聆聽業界意見。

林鄭稱，在疫情下市民消費模式及營商環境改變，中小企面對挑戰，但相信靈活多變是中小

企的基因，在本港經濟復蘇及內地經濟雙循環格局下，本港中小企能有更好發展。（ｈｙ）

