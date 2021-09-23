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即市新聞

23/09/2021 16:26

《小傳日記》阿爺幫恒大拆骨，內房齊升有得執，低碳大勢走唔甩

　　《小傳日記》雖然恒大唔係藍戰士，但係對魚缸都係舉足輕重，最近甚至連洋人都買佢怕，
驚佢一爆起煲上嚟會焫著全球金融市場，花旗嗰邊鮑叔叔都要出聲話恒大危機其實對花旗孖屐影
響唔大咁話。
　　不過今日恒大終於得阿爺眷顧出手相助，有傳敲定要將恒大一拆三做重組，據報仲有機會變
成國企。消息一出今朝恒大（０３３３３）即刻勁彈兩成，恒大物業（０６６６６）同恒汽（０
０７０８）都飆高超過一成，唔少撈底缸友趁勢反沽，最終恒大升多過１７巴仙，報２﹒６７銀
；恒大物業升挨近８巴仙，報４﹒５３銀；恒汽升唔夠１巴仙，報２﹒９１銀。另一邊廂，一直
同恒大生死與共嘅華置（００１２７）都要止血，自揭近三個禮拜已經沽咗１﹒０９億股恒大，
結果全日收升多過５巴仙，報２﹒３銀。
　　恒大有救消息令孖屐無咁擔心整體內房嘅債務風險；碧桂園（０２００７）升多過７巴仙，
報７﹒６４銀；碧桂園服務（０６０９８）升挨近１３巴仙，報５４銀；龍湖（００９６０）升
挨近１０巴仙，報３４﹒５銀。另外平保（０２３１８）都受惠收升挨近１巴仙，報５３﹒１銀

　　另外國家主席習近平喺聯合國大會宣布，中國將會大力支持發展中國家綠色低碳發展，唔再
興建新嘅境外煤電項目，有搞新能源發電嘅都勁升，潤電（００８３６）同龍源（００９１６）
都一度升破頂，最終分別收升多過１４巴仙，報２２﹒８銀；升多過５巴仙，報１７﹒７４銀。
有人歡喜有人愁，主要做燃氣輸送嘅新奧能源（０２６８８）就要跌多過５巴仙，報１３１﹒９
銀。
　　果然新能源同碳中和有國家支持係唔同啲，一有好消息熱錢就洶湧而來，當然都有北水啦，
所以話有阿爺加持嘅實無死！請請！




　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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