《小傳日記》阿爺幫恒大拆骨，內房齊升有得執，低碳大勢走唔甩

《小傳日記》雖然恒大唔係藍戰士，但係對魚缸都係舉足輕重，最近甚至連洋人都買佢怕，

驚佢一爆起煲上嚟會焫著全球金融市場，花旗嗰邊鮑叔叔都要出聲話恒大危機其實對花旗孖屐影

響唔大咁話。

不過今日恒大終於得阿爺眷顧出手相助，有傳敲定要將恒大一拆三做重組，據報仲有機會變

成國企。消息一出今朝恒大（０３３３３）即刻勁彈兩成，恒大物業（０６６６６）同恒汽（０

０７０８）都飆高超過一成，唔少撈底缸友趁勢反沽，最終恒大升多過１７巴仙，報２﹒６７銀

；恒大物業升挨近８巴仙，報４﹒５３銀；恒汽升唔夠１巴仙，報２﹒９１銀。另一邊廂，一直

同恒大生死與共嘅華置（００１２７）都要止血，自揭近三個禮拜已經沽咗１﹒０９億股恒大，

結果全日收升多過５巴仙，報２﹒３銀。

恒大有救消息令孖屐無咁擔心整體內房嘅債務風險；碧桂園（０２００７）升多過７巴仙，

報７﹒６４銀；碧桂園服務（０６０９８）升挨近１３巴仙，報５４銀；龍湖（００９６０）升

挨近１０巴仙，報３４﹒５銀。另外平保（０２３１８）都受惠收升挨近１巴仙，報５３﹒１銀

。

另外國家主席習近平喺聯合國大會宣布，中國將會大力支持發展中國家綠色低碳發展，唔再

興建新嘅境外煤電項目，有搞新能源發電嘅都勁升，潤電（００８３６）同龍源（００９１６）

都一度升破頂，最終分別收升多過１４巴仙，報２２﹒８銀；升多過５巴仙，報１７﹒７４銀。

有人歡喜有人愁，主要做燃氣輸送嘅新奧能源（０２６８８）就要跌多過５巴仙，報１３１﹒９

銀。

果然新能源同碳中和有國家支持係唔同啲，一有好消息熱錢就洶湧而來，當然都有北水啦，

所以話有阿爺加持嘅實無死！請請！









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