《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：國務院稱穩定合理預期保平穩

《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：加快農業農村現代化

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在第四個「中國農民豐收節」到來之際，國家主席習近平向全國廣大農民和工作在「三農」戰線

上的同志們致以節日的祝賀和誠摯的慰問，並表示要加快農業農村現代化，讓廣大農民生活芝麻

開花節節高。



發展知識產權金融，健全版權交易服務平台

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中共中央、國務院近日發布的《知識產權強國建設綱要（２０２１－２０３５年）》明確，要統

籌推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平。



商業銀行監管評級結果分為１－６級和Ｓ級

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銀保監會日前發布《商業銀行監管評級辦法》，從總體上對銀行機構監管評級工作進行規範，將

監管評級結果分為１－６級和Ｓ級。根據銀行評級級別的高低，監管機構要採取相應強度的監管

措施和行動。





《上海證券報》



習近平：加快農業農村現代化

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在第四個「中國農民豐收節」到來之際，國家主席習近平向全國廣大農民和工作在「三農」戰線

上的同志們致以節日的祝賀和誠摯的慰問，並表示要加快農業農村現代化，讓廣大農民生活芝麻

開花節節高。



國務院：穩定合理預期保持經濟平穩運行

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國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，要求做好跨周期調節，穩定合理預期，保持

經濟平穩運行；審議通過「十四五」新型基礎設施建設規劃；部署加快中小型病險水庫除險加固

，提升供水和防災減災能力。



北交所開戶申請正式辦理

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中秋節小長假期間，券商「加班加點」開啟北京證券交易所預約開戶。節後首個交易日，投資者

的開戶申請由預約轉為正式辦理。記者了解到，咨詢、開通北交所交易權限的客戶數量大幅度增

長。





《證券時報》



國常會：做好跨周期調節，保持經濟平穩運行

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國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，要求做好跨周期調節，穩定合理預期，保持

經濟平穩運行；審議通過「十四五」新型基礎設施建設規劃；部署加快中小型病險水庫除險加固

，提升供水和防災減災能力。



千家碳公司放眼萬億市場

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９月２２日是中國「碳達峰碳中和」雙碳目標提出一周年。一年來，數千家碳公司註冊成立、金

融機構紛紛試點碳金融、投資機構挖掘碳賽道投資標的??一場圍繞著碳資產的管理和投資盛宴

正火熱展開。



ＬＰＲ按兵不動無礙實際貸款利率穩中有降

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雖然ＭＬＦ利率和ＬＰＲ都已數月未變，但並不妨礙實際貸款利率的穩中有降。ＬＰＲ改革後，

銀行要以ＬＰＲ作為定價參考，貸款利率的隱性下限被打破，企業的議價能力相應提高，實體經

濟的融資成本得以降低。（ｌｃ）

