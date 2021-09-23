【聚焦人幣】聯儲偏鷹美匯彈，人幣中間價貶５６點報６﹒４７４９

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７４９，

較上個交易日跌５６點子，實現三連貶，創８月２７日以來近一個月新低，上個交易日報

６﹒４６９３。

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，維持聯邦基金基準利率０至０﹒２５厘不變，符合市場

預期，但暗示加息步伐將稍為提早，最快明年加息。聯儲局政策立場偏鷹派，當局公布議息聲明

後，美匯指數一度突破９３﹒５水平。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４７４９ ＋ ５６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５６９３ － １１０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒８９６６ － ２５９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３１６ ＋ ７﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒８１９４ － １３９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８４６ ＋ ９０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５２８３ ＋ ８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７８２０ ＋ ８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９９０１ － １１２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０６６８ ＋ ２３４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７５ ＋ ５﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２７６０ － ７３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８５８ － １０７﹒００

１人民幣╱韓元 １８２﹒７９００ ＋ ７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

