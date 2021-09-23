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即市新聞

23/09/2021 09:18

【聚焦人幣】聯儲偏鷹美匯彈，人幣中間價貶５６點報６﹒４７４９

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７４９，
較上個交易日跌５６點子，實現三連貶，創８月２７日以來近一個月新低，上個交易日報
６﹒４６９３。
　　美國聯儲局結束一連兩日議息會議，維持聯邦基金基準利率０至０﹒２５厘不變，符合市場
預期，但暗示加息步伐將稍為提早，最快明年加息。聯儲局政策立場偏鷹派，當局公布議息聲明
後，美匯指數一度突破９３﹒５水平。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４７４９　　　　＋　　５６﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５６９３　　　　－　１１０﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒８９６６　　　　－　２５９﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３１６　　　　＋　　　７﹒４０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒８１９４　　　　－　１３９﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８４６　　　　＋　　９０﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５２８３　　　　＋　　　８﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７８２０　　　　＋　　　８﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９９０１　　　　－　１１２﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０６６８　　　　＋　２３４﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７５　　　　＋　　　５﹒７０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒２７６０　　　　－　　７３﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８５８　　　　－　１０７﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒７９００　　　　＋　　　７﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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