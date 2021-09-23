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23/09/2021 08:15

【國務會議】十四五新基建規劃通過，千兆光網提速，支持民營參與

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強２２日主持召開國務院
常務會議，審議通過「十四五」新型基礎設施建設規劃，一要加強信息基礎設施建設。推動國家
骨幹網和城域網協同擴容，開展千兆光網提速改造。推進新一代移動通信網絡商業化規模化應用
。完善衛星通信、導航、遙感等空間信息基礎設施。發展泛在協同的物聯網。
　　二要穩步發展融合基礎設施。打造多層次工業互聯網平台，促進融通創新。結合推進新型城
鎮化，推動交通、物流、能源、市政等基礎設施智慧化改造。提升農業數字化水平。建設遠程醫
療、在線教育等民生基礎設施。
　　三要推動大學、科研院所和高新技術企業等深度融合，增強高水平交叉前沿性研究能力。支
持產業共性基礎技術研發。建設開放式、專業化眾創空間，縱深推進大眾創業萬眾創新。
　　四要鼓勵多元投入、推進開放合作。支持民營和境外資本參與新型基礎設施投資運營。參與
相關國際規則標準制定。
　　五要建立完善安全監管體系，增強安全保障能力。

＊加快中小型病險水庫除險加固＊

　　會議指出，要針對水庫安全薄弱環節加大工作力度，確保２０２５年底前全部完成現有病險
水庫除險加固。一是壓實地方屬地責任，各地特別是北方地區要抓住當前施工有效期，統籌集中
資金，加快推進今年除險加固項目，中央財政給予必要資金支持。二是統籌考慮水庫供水灌溉、
防洪洩洪、生態等要求，修訂完善水庫相關技術標準，提高應對極端災害天氣的能力。三是建立
健全科學管護機制，明確建設和管護主體、責任及資金渠道，加強小型水庫雨水情測報和安全監
測等設施，做好緊急情況下洩洪、人員轉移等應急處置預案。

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