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23/09/2021 09:07

【新冠肺炎】全國昨新增確診４３宗，福建增２０宗本土黑龍江８宗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家衛健委公布，昨日（２２日）全國報告新增確診４３宗新
型冠狀病毒肺炎病例，福建新增２０宗本土確診，其中廈門市１７宗、莆田市３宗；黑龍江８宗
均在哈爾濱。此外，新增無症狀感染１４宗。昨日無新增死亡病例，上海新增２宗疑似病例；新
增治癒出院３７宗。
　　福建及黑龍江出現新冠肺炎本土疫情，據北京媒體消息，目前，全國暫緩進京縣市區共１２
個，均在福建、黑龍江兩省。

＊黑龍江累計本土確診病例１１宗＊

　　截至２２日２４時，黑龍江全省現有境外輸入確診病例６宗，本土確診病例１１宗。自９月
２２日２４時起，哈爾濱市南崗區愛達８８小區，巴彥縣興隆鎮（興隆林業局有限公司街道辦事
處）安民新城小區、恒隆花園小區Ａ棟，興隆林業局文化家園１號樓、興隆林業局平安居１號樓
，巴彥縣興隆林業局社區衛生服務中心調整為中風險地區。
　　截至９月２２日２４時，全國累計確診病例最新數字為９５８９４宗。累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例９９０宗；累計治癒出院病例９０２６８宗。目前尚在醫學觀察
３４８名無症狀感染者，其中８人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例８８８３宗，累計治癒出院病例８３７２宗。現有確診病例５１１宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８３８９宗。其中，香港１２１６７宗（１１８８３人
出院，２１３人死）；澳門６３宗（６３人出院）；台灣１６１５９宗（１３７４２人出院，
８４１死）。（ｃａ）

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