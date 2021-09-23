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即市新聞

23/09/2021 11:58

【重拳監管】教育部：嚴查「高端家教」，治理各類「國際」競賽

　　《經濟通通訊社２３日專訊》教育部２３日召開新聞通氣會，會上透露，將強化監督檢查，
加大對「一對一」「高端家教」「眾籌私教」「住家教師」等隱形變異違規行為的查處力度。繼
續跟蹤各地進展，適時開展「雙減」大督查。此外還要研究修訂競賽管理辦法，治理打著「國際
」旗號的各類競賽。
　　北京市教委在會上表示，正在推進對線上學科類培訓機構的資金監管，將預收費資金監管作
為線上機構重新審批准入的前置條件，堅持「無資金監管，不得重新審批」。當前北京全市恢復
線下培訓的機構預收費已經全部納入資金監管，資金監管總額達到９﹒６８億元人民幣。北京市
「雙減」措施提出，鼓勵學科類培訓機構先培訓後付費。
　　會上還介紹，「雙減」政策落實後，校外培訓遇冷、學校託管走紅。統計顯示，全國
９６﹒３％的義務教育學校提供了課後服務，已有７７４３﹒１萬名學生參加了課後服務，參加
率達到８５％。５３４﹒５萬名教師參與課後服務工作，另聘請了２０﹒６萬名校外專業人員。
據共青團中央和中國青年報對逾５０萬名家長的調查，「雙減」政策實施后，７２﹒７％的受訪
家長表示教育焦慮有所緩解，中等收入群體緩解比例更高。（ｄｗ）

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