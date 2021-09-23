【恒大困局】內銀紛澄清恒大關聯，浙商行３８億恒大授信風險可控

《經濟通通訊社２３日專訊》浙商銀行（０２０１６）（滬：６００９２６）表示，目前該

行對恒大集團的授信金額３８億元人民幣，有足額的抵質押物，整體風險可控。

浙商銀行將對恒大集團及關聯方的經營、財務狀況保持密切跟蹤、及時溝通。如出現風險狀

況，將會積極採取風險控制措施，不會對該行經營管理和資產質量產生重大影響。



＊多家內銀澄清與恒大關聯＊



另外，中國多家銀行紛紛向投資者澄清與恒大關聯。常熟銀行（滬：６０１１２８）表示，

截至今年８月末，該行對恒大控股企業的貸款有１筆，貸款餘額３９１萬元人民幣，該筆貸款擔

保方式為土地抵押擔保。

無錫銀行（滬：６００９０８）表示，該行和恒大沒有信貸業務往來。江蘇銀行

（滬：６００９１９）表示，目前恒大集團在該行業務規模小、佔比低，抵質押充分，無風險敞

口。

杭州銀行（滬：６００９２６）表示，公司當前未發現存在涉及恒大集團的授信或其他相關

業務。

光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）稱，目前大型集團企業在該行的授信敞口均

相對可控，不會對其資產質量趨勢產生實質性重大影響。

興業銀行（滬：６０１１６６）稱對恒大集團存量授信業務的抵質押充足，已加強項目管理

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