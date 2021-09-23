【華為動向】華為：華為雲正式推出區塊鏈服務

《經濟通通訊社２３日專訊》華為副總裁、華為雲ＣＥＯ張平安２３日宣布，華為雲正式推
出區塊鏈服務。他表示，使用全新研發的區塊鏈引擎，單鏈條可以支持每秒５萬條商品信息同時
上鏈，吞吐量提升１０倍。
張平安指出，目前該服務已實現在互聯網電商行業的落地，可用於紅酒等產品的全生命周期
跨境數據溯源。華為雲全新區塊鏈服務將支持１００００個參與方，同時開放了基於區塊鏈的數
字版權ＤＣＩ保護服務。（ｄｗ）
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