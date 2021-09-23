【華為動向】華為：華為雲已成中國第二、全球前五的雲服務提供商

《經濟通通訊社２３日專訊》華為２３日舉行全聯接大會，公司輪值董事長徐直軍透露，華

為雲已經聚合了超過２３０萬開發者、１﹒４萬多咨詢夥伴、６０００多技術夥伴、雲市場商品

超過４５００個。華為雲與夥伴公有雲覆蓋了全球２７個區域，為１７０多個國家的客戶提供服

務。

他引述Ｇａｒｔｎｅｒ ２０２０年研究指出，華為雲是ＩａａＳ市場增速最快的雲，已經

成長為中國第二、全球前五的雲服務提供商。（ｄｗ）

