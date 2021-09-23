【政策解讀】發改委：更積極主動引導外企參與新型基建等投資

《經濟通通訊社２３日專訊》國務院常務會議審議通過「十四五」新型基礎設施建設規劃，

明確支持民營和境外資本參與新型基礎設施投資運營。會議指出，「十四五」時期科學佈局和推

進建設以信息網絡為基礎、技術創新為驅動的新型基礎設施，有利於促進穩增長、調結構、惠民

生。主要包括：加強信息基礎設施建設；穩步發展融合基礎設施；推動大學、科研院所和高新技

術企業等深度融合；鼓勵多元投入、推進開放合作；建立完善安全監管體系等五方面。

國家發改委外資司司長劉小南近日表示，要更加積極主動向外資企業宣介有關法律和政策，

幫助外資企業融入新發展格局，特別是引導推動外資企業在碳達峰碳中和、新型基礎設施建設和

創新驅動發展等方面，更多把握投資機會，融入產業鏈供應鏈，為經濟高質量發展更好發揮作用

。



＊需要跨周期調節防止增速大幅波動＊



近期國際環境不確定性因素增多，國內經濟運行也面臨疫情散發、大宗商品價格高企等挑戰

。會議強調，保持宏觀政策連續性穩定性、增強有效性，做好預調微調和跨周期調節，加強財政

、金融、就業政策聯動，穩定市場合理預期。

發改委綜合司副司長李慧說，去年中國季度間經濟增速波動較大，在今年形成基數效應，需

要跨周期調節防止增速大幅波動，使兩年平均增速、環比增速盡可能平穩並保持在合理區間。發

改委要統籌做好今明兩年以及今年三四季度政策設計和銜接，及時出台必要政策措施，夯實經濟

穩定恢復發展的基礎，避免短期波動影響長期向好的基本面。（ｗｌ）

