【人行操作】分析：四季度或再降準，１年期ＬＰＲ下調動能顯著增

《經濟通通訊社２３日專訊》９月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）利率為連續１７個月原地踏

步，１年期為３﹒８５％，５年期以上為４﹒６５％。東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《證

券日報》採訪時表示，這意味著盡管７月份人行全面降準，近期包括貨幣市場短端利率、銀行同

業存單利率等主要市場利率出現不同幅度下行，但在淨息差收窄至歷史低位附近的背景下，商業

銀行下調關鍵貸款利率定價參考基準的動力不足。雖然本月ＬＰＲ仍未發生調整，但有分析人士

認為，銀行下調１年期ＬＰＲ報價的動能正在累積。

王青認為，為加大對實體經濟支持力度，四季度人行有可能再次實施降準；累積效應下，屆

時１年期ＬＰＲ報價下調的可能性會顯著增大，下調幅度可能在０﹒０５個百分點－０﹒１個百

分點之間。這不僅將打破１年期ＬＰＲ報價與ＭＬＦ利率點差固定局面，推動利率市場化再進一

步，更重要的是會有效帶動企業貸款利率更快下行，激發實體經濟融資需求，對緩解小微企業融

資貴問題產生立竿見影的效果。同時，將推動降準等政策紅利較快向企業融資端傳導，確保今年

年底明年年初宏觀經濟運行在合理區間。



＊銀行更倚重貸款利率收入，下調利率較謹慎＊



據銀保監此前披露的主要監管指標顯示，二季度末商業銀行淨息差為２﹒０６％，比一季度

末下行０﹒０１個百分點，比去年同期下行０﹒０３個百分點，已與２０１０年１０月份有數據

統計以來的最低點２﹒０３％相距不遠。

王青進一步分析表示，盡管上半年商業銀行盈利狀況改善，同比增速加快至１１﹒１２％，

但這主要是由去年同期低基數所致。受金融嚴監管和銀行降費等因素影響，二季度末銀行非息收

入佔比降至２０﹒８％，較一季度末下降０﹒８個百分點，創２０１３年以來最低。這意味著當

前銀行更加倚重貸款利息收入，導致其主動下調關鍵貸款利率定價參考基準較為謹慎。（ｗｌ）

