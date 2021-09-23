【聚焦人幣】ＢＩＳ：８月人幣名義有效匯率升至逾五年半高

《經濟通通訊社２３日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，８月人民幣名義有效匯率

指數升０﹒２％至１２３﹒２９，為連續四個月上升，並創出２０１６年１月以來新高，上月修

正後為升０﹒４４％。另外，８月人民幣實際有效匯率指數持平於１２７﹒７３，上月修正後為

升０﹒６８％。

根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲１﹒０９％，名義有效匯率則累計漲

３﹒５７％（ｗｌ）

