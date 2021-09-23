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23/09/2021 11:02

【中概焦點】高途績後飆高二成六，次季盈轉虧惟營收創新高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國教培機構高途周三（２２日）公布業績快報顯示，二季度
營收２２﹒３億元（人民幣．下同），同比增３５﹒３％，創新高；不過，同期非美國通用會計
準則下（ＮＯＮ－ＧＡＡＰ）錄淨虧損７﹒６億元，去年同期淨利潤７２７０萬元；期內淨虧損
９﹒２億元，上年同期為淨利潤１８６３萬元。高途創始人、董事長兼ＣＥＯ陳向東在業績會中
表示，義務教育監管領域正面臨諸多不確定性，公司未來將重點在成人教育、素質教育和職業教
育三個領域獲得突破。
　　業績報告顯示，高途二季度營收增長主要由Ｋ－１２付費課程注冊人數增長推動。二季度在
線Ｋ－１２課程淨收入２０﹒９億元，同比增長５１％；付費課程註冊人數同比增長４﹒１％，
至１６３﹒１萬人。沈楠表示，根據新的政策要求，將課程時間從周末和國定假日調整為法定工
作日（周一至周五）。他又稱，公司課程調整後的退款率為個位數。
　　高途周三美股盤前一度跌逾２％，惟盤中獲資金大舉流入，最終收漲２６％，報３﹒１美元
。在內地近期對教育培訓機構的持續監管下，該股今年以來累計跌幅逾九成，目前市值不足８億
美元。（ｗｌ）

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