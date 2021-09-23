【中概焦點】高途績後飆高二成六，次季盈轉虧惟營收創新高

《經濟通通訊社２３日專訊》中國教培機構高途周三（２２日）公布業績快報顯示，二季度

營收２２﹒３億元（人民幣．下同），同比增３５﹒３％，創新高；不過，同期非美國通用會計

準則下（ＮＯＮ－ＧＡＡＰ）錄淨虧損７﹒６億元，去年同期淨利潤７２７０萬元；期內淨虧損

９﹒２億元，上年同期為淨利潤１８６３萬元。高途創始人、董事長兼ＣＥＯ陳向東在業績會中

表示，義務教育監管領域正面臨諸多不確定性，公司未來將重點在成人教育、素質教育和職業教

育三個領域獲得突破。

業績報告顯示，高途二季度營收增長主要由Ｋ－１２付費課程注冊人數增長推動。二季度在

線Ｋ－１２課程淨收入２０﹒９億元，同比增長５１％；付費課程註冊人數同比增長４﹒１％，

至１６３﹒１萬人。沈楠表示，根據新的政策要求，將課程時間從周末和國定假日調整為法定工

作日（周一至周五）。他又稱，公司課程調整後的退款率為個位數。

高途周三美股盤前一度跌逾２％，惟盤中獲資金大舉流入，最終收漲２６％，報３﹒１美元

。在內地近期對教育培訓機構的持續監管下，該股今年以來累計跌幅逾九成，目前市值不足８億

美元。（ｗｌ）

