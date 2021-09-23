【恒大困局】許家印深夜現身開會強調保交樓，傳政府將恒大一拆三

《經濟通通訊社２３日專訊》就在中國恒大（０３３３３）即將償還一筆公司債利息的前夕

，集團於昨日（２２日）深夜１１時召開「復工復產保交樓」專題會，會議照片顯示許家印現身

會議廳，與超過６０名員工一起參與會議，在他身後的電視機螢幕顯示，公司還有其他領導現身

視像會議。

據報，許家印對參會的４０００多名各級領導表示，必須認識到全力以赴抓好復工復產的重

要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，是公司一定要承擔的責任。他強調只有全力復

工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步

解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款。

中國恒大旗下恒大地產宣布，已通過「場外方式協商解決」支付境內債「２０恒大０４」的

利息，向市場派定心丸。不過，付息方法是通過場外協商解決，又增加了不明朗因素。



＊政府擬將恒大一分為三，華置已拋售逾億股恒大＊



另外有外媒報道指，中國政府接近敲定把恒大一分為三的重組協議，重組完成後，中國恒大

將變成一家國企。

《彭博》引述Ａｓｉａ Ｍａｒｋｅｔｓ報道，方案可能會在幾天內公布。報道指，重組將

以國有企業為基礎，並實質將這家開發商轉變成一家國企。方案旨在保護恒大的購房者和其理財

產品的投資者，更重要的是消除公司無力償債會給中國經濟造成的廣泛流動效應。

恒大的重要股東華置（００１２７）公布，於８月３０日至９月２１日期間，共出售

１﹒０８億股恒大股份，佔恒大股本約０﹒８２％，平均價２﹒２６港元。完成後，仍持有恆大

７﹒５１億股（佔恒大５﹒６６％）並將視乎當時市況，出售最多７﹒５１億股。如以２﹒２７

港元出售所有持股，虧損約為９４﹒８６億港元。公司於２０１７年起購入之恒大股份，平均成

本為每股１５﹒８港元。（ｅｙ）

