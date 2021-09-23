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即市新聞

23/09/2021 09:26

【恒大困局】許家印深夜現身開會強調保交樓，傳政府將恒大一拆三

　　《經濟通通訊社２３日專訊》就在中國恒大（０３３３３）即將償還一筆公司債利息的前夕
，集團於昨日（２２日）深夜１１時召開「復工復產保交樓」專題會，會議照片顯示許家印現身
會議廳，與超過６０名員工一起參與會議，在他身後的電視機螢幕顯示，公司還有其他領導現身
視像會議。
　　據報，許家印對參會的４０００多名各級領導表示，必須認識到全力以赴抓好復工復產的重
要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，是公司一定要承擔的責任。他強調只有全力復
工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步
解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款。
　　中國恒大旗下恒大地產宣布，已通過「場外方式協商解決」支付境內債「２０恒大０４」的
利息，向市場派定心丸。不過，付息方法是通過場外協商解決，又增加了不明朗因素。

＊政府擬將恒大一分為三，華置已拋售逾億股恒大＊

　　另外有外媒報道指，中國政府接近敲定把恒大一分為三的重組協議，重組完成後，中國恒大
將變成一家國企。
　　《彭博》引述Ａｓｉａ　Ｍａｒｋｅｔｓ報道，方案可能會在幾天內公布。報道指，重組將
以國有企業為基礎，並實質將這家開發商轉變成一家國企。方案旨在保護恒大的購房者和其理財
產品的投資者，更重要的是消除公司無力償債會給中國經濟造成的廣泛流動效應。
　　恒大的重要股東華置（００１２７）公布，於８月３０日至９月２１日期間，共出售
１﹒０８億股恒大股份，佔恒大股本約０﹒８２％，平均價２﹒２６港元。完成後，仍持有恆大
７﹒５１億股（佔恒大５﹒６６％）並將視乎當時市況，出售最多７﹒５１億股。如以２﹒２７
港元出售所有持股，虧損約為９４﹒８６億港元。公司於２０１７年起購入之恒大股份，平均成
本為每股１５﹒８港元。（ｅｙ）

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