【大國博弈】中美重開成都及休斯頓總領館？秦剛：應由美方先行動

《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐美大使秦剛２２日出席卡特中心和喬治．布什美中關係

基金會聯合舉辦的線上對話會時表示，中方抱著極大誠意同美方開展對話溝通，緩和中美關係緊

張。只要存在機會，願繼續同美方開展合作，但中美雙方合作必須基於相互尊重的原則。被問及

中美兩國是否開始協商重開成都與休斯頓總領館時，秦剛表示，該問題是美方單方面挑起的，解

鈴還需繫鈴人，美方應先採取行動。

有與會者還問及，非中國公民因緊急人道主義情況申請赴中國內地簽證須耗時數周甚至數月

，駐美使館是否會考慮將此類簽證的受理時間縮短至數個工作日？秦剛表示，因疫情形勢發展，

普通簽證申請由疫情前的視窗受理模式調整為電子郵件初審後進行郵寄辦理。這給簽證申請人帶

來一些不便，也影響了受理速度。此外，原來由中國駐休斯頓總領館受理的簽證申請轉到中國駐

美使館，導致使館工作量激增，某種程度上也延長了處理簽證等事務的時間。

秦剛還就美英澳開展核潛艇合作、中方將在亞太區域經濟融合中發揮的作用等問題作答。他

強調，美英澳聯盟加劇軍備競賽，破壞地區和平穩定，損害國際核不擴散努力，有關做法極不負

責任。此外，中國堅定推進經濟全球化和區域經濟一體化，將進一步升級中韓、中新（加坡）等

現有的自貿協定，加快中日韓自貿協定等新的自貿協定談判步伐。（ｗｌ）

