【大國博弈】分析：中國退出海外煤電，５００億美元投資或打水漂

《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平周二在聯合國大會發言中宣布，中國將不再新

建境外煤電項目。這一里程碑式的舉措收獲眾多稱贊。不過《路透》引述多位分析師表示，中國

承諾停止在國外建設燃煤電廠，可能使５００億美元投資轉眼成空，因中國正在削減未來的碳排

放。不過中國國內的煤炭項目仍在支持這種重污染的化石燃料。

中國是全球煤電廠最大的融資來源，習近平的聲明將對孟加拉、印尼、越南和南非等國的煤

電擴建計劃產生深遠影響。

美國智庫Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍｏｎｉｔｏｒ（ＧＥＭ）指，這項宣布可能影響

到中國政府準備對４４家煤電廠的撥款，總計５００億美元。宣布更可能使未來二氧化碳年排放

降低２億噸。

ＧＥＭ煤炭項目主管Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ Ｓｈｅａｒｅｒ指，中國宣布的消息是今年氣候

方面最重要的進展之一，因為這可能標誌著全球對煤電廠公開資金支持的結束，許多國家已經轉

向替代能源發電，希望他們能得到支持以確保使用的是清潔能源。



＊退出海外煤電項目的具體細節尚未確定＊



環保團體還表示，這將迫使中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）這樣的大型煤電

項目貸款機構制定退出該行業的時間表。中國銀行提供資金支持的全球煤炭發電項目超過１０千

兆瓦。分析普遍對習近平的聲明持樂觀態度，但其聲明幾乎沒有透露任何細節，並為現有項目繼

續進行留出餘地。路孚特首席碳分析師秦炎表示，退出海外煤電項目的具體細節尚未確定，包括

時間表、資格、公私融資分離等。但他對這些細節不太擔心。

根據歐洲氣候智庫Ｅ３Ｇ本月發布的一份報告，中國國內的煤電項目佔全球所有在建煤電廠

的一半以上。綠色和平組織資深氣候顧問李碩說，隨著為海外煤炭設定新的方向，中國現在需要

更加努力地解決國內對煤炭的依賴。

南韓在２０２１年４月的領導人氣候峰會上宣布，將立即停止國家支持的海外煤電投資。隨

後，日本終於加入其他七國集團（Ｇ７）成員，承諾在２０２１年底前終止海外煤電投資。

（ｃａ）

