【大國博弈】調查：美企對中國業務狀況的樂觀態度觸及三年高

《經濟通通訊社２３日專訊》上海美國商會與普華永道中國周四公布的一項年度調查顯示，

盡管美國企業對中國政府的抗疫政策持保留態度，但他們對中國業務狀況的樂觀態度已經恢復並

觸及三年高點。

調查是在６月中旬至７月中旬進行，結果顯示，商會將樂觀情緒回升歸因於營收增加，以及

對中國疫情的擔憂減弱。中國已經通過零容忍政策在很大程度上控制了疫情的傳播。

上海美國商會會長Ｋｅｒ Ｇｉｂｂｓ指，中國的業務從去年的封鎖中迅速恢復，然而，商

會仍然感受到疫情的影響，會員繼續受到中國旅行限制的負面衝擊。總體業務表現良好，但也有

緊張的跡象。

調查顯示，在３３８家受訪公司中，７８％表示在２０２１年對自家公司的五年業務展望感

到「樂觀或略微樂觀」，比２０２０年高出近２０個百分點，並且回升向２０１８年水平。相比

之下，１０％的受訪公司表示「悲觀」，而在２０２０年和２０１９年分別有１８％和２１％。

但調查顯示，企業對疫情之後的一些中國政策持保留態度，特別是在聘僱勞動力方面。約三

分之二的受訪者表示，他們計劃今年增加在華員工人數，這比２０２０年增加３１﹒４個百分點

，但６２﹒３％受訪者稱勞動力的可得性對運營構成一定阻礙或嚴重阻礙。（ｃａ）

