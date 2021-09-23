【ＦＯＣＵＳ】何時減碼畫出腸，聯儲鷹派快蓄勢

【ＦＯＣＵＳ】倘若聯儲主席鮑威爾「ｍａｙ ｓｏｏｎ＝ｎｅｘｔ ｍｅｅｔｉｎｇ」的

潛台詞成真，或意味此輪ｔａｐｅｒｉｎｇ（減碼）的節奏將快過２０１４年。不過，熱衷「賺

在當下」的市場仍將ＦＯＭＣ的最新政策聲明解讀為「９、１０、１１月續每月購債

１２００億美元」，美股三大指數齊收高逾１％，似對通脹持續升溫和聯儲鷹派崛起的風險視而

不見。



＊此輪收水節奏料快過２０１４年＊



轉身ｏｒ等等？全球央行大佬－－聯儲的９月貨幣政策會議倍受矚目。一如預期，

ＦＯＭＣ維持利率及買債規模不變，揭盅減碼時間表未見蹤影；惟政策聲明首次白紙黑字寫明「

可能很快（ｍａｙ ｓｏｏｎ）放緩資產購買速度」，前提條件為「經濟續取得大致符合預期的

進展」。

鮑叔更罕有發表個人意見，稱「對就業取得進一步實質性進展的考驗幾已實現」，暗示通脹

、就業兩大減碼門檻雙雙掃清障礙；即使９月非農就業難現強勁增長，也不會改變「或最早下次

會議宣布減碼」。種種口風顯示，聯儲１２月啟動每月縮減購債１５０億美元、至明年７月結束

ＱＥ幾已板上釘釘，意味此輪收水節奏將快過２０１４年（當時用時１０個月）。

儘管聯儲對ｔａｐｅｒｉｎｇ時機已「畫公仔畫出腸」，但對熱衷「賺在當下」的市場而言

，至少聯儲９、１０、１１月仍將續每月購債１２００億美元，美股一掃周一（２０日）黑雲壓

頂造好，甚至傳出有交易員在期權市場斥資５千萬美元押注標指年內續漲，似對通脹持續升溫和

聯儲鷹派崛起的風險視而不見。



＊通脹預測再升，「暫時性」或難＊



今次最值關注的是點陣圖顯示加息預期由６月時的２０２３年提前至２０２２年，雖然屆時

利率預測中值僅０﹒３％，且支持明年加息與反對明年加息的比例為９比９勢均力敵，但三大鷹

派悍將布拉德、喬治、羅森格倫以及偏鷹的克利夫蘭明年齊將擁有ＦＯＭＣ的投票權，恐意味未

來政策難再一面倒押大不押小。

此外，聯儲對美國今年核心通脹的預測由６月時的３％大幅調升至３﹒７％，對明年的預測

則繼去年１２月時的１﹒９％、３月時的２﹒０％、６月時的２﹒１％，節節調升至最新２﹒３

％，加上全美樓價中位數８月按年急升１４﹒９％，物流巨頭聯邦快遞宣布明年１月起大幅提高

美國國內運費平均５﹒９％，通脹「暫時性」或遠非短暫。

倘若聯儲１１月減碼成真，或意味明年首季的美債市場有數以千億美元計的淨發行量須由聯

儲以外的投資者消化，恐令債息急升。周期的迭代調整，或許會遲到，但從不會缺席。

