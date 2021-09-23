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23/09/2021 08:52

【大國博弈】習近平暗批美民主改造貽害無窮，重申中國不稱王稱霸

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平２１日在聯合國大會上發表視像講話，強調民
主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利；外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，被外
界認為是不點名批評美國。習近平重申中國過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱
霸。
　　而美國總統拜登在聯合國大會演說亦沒有點名直接提到中國，他表示美國將積極競爭，但不
尋求新冷戰或壁壘分明的分裂世界。
　　習近平在演講中指，要摒棄小圈子和零和博弈。一國的成功並不意味另一國必然失敗，這個
世界完全容得下各國共同成長和進步；要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公
平正義、合作共贏的新型國際關係，擴大利益匯合點，劃出最大同心圓。
　　習近平表示，中華民族傳承和追求的是和平和睦和諧理念。過去沒有，今後也不會侵略、欺
負他人，不會稱王稱霸。必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義。世界只有一個體系，就是以
聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就
是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。（ｃａ）

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