【選舉改革】李華明促民主黨應參選，稱政黨若不參選就應解散

《經濟通通訊社２３日專訊》民主黨將在周日（２６日）召開會員大會，決定是否參與立法

會選舉。民主黨前立法會議員李華明認為，民主黨應該參選，又指若一個政黨不參選，應該解散

。他強調，自己一把年紀，早已交棒，他個人絕對不會參選。

李華明在電台節目指，自己從無就有關看法游說黨員，但認為政黨理應派人參選，讓民選議

員成為民意代表，將政黨理念和政綱等，用在服務市民及監察政府方面，強調民主黨不是壓力團

體，亦非純粹發表意見、民意研究和調查等的智庫，反問如果放棄參選，在政治舞台上還有甚麼

平台可以議政。



＊形容４年後再考慮參選是「鴕鳥政策」＊



對於有人提出，民主黨可以４年後再考慮參選，李華明形容是「鴕鳥政策」，預料４年後本

港政治環境不會變得寬鬆，如果民主黨不參選本屆立法會選舉，只會令議會更「清一色」。他評

估指，雖然目前選舉制度仍不完善，但民主黨仍然有很窄的空間可參選，若有一、兩名黨員成功

「入閘」，在直選中勝選機會就相當高，起碼可以在議會內製造少許噪音，強調不應因為很大機

會被取消資格，就決定不參選，否則無法實踐民主。

被問到數個月前曾提及應杯葛立法會選舉，現在為何改變想法，李華明說，近數個月政治形

勢更惡劣，「老大哥」合作夥伴教協、職工盟陸續解散，如果民主黨不參選，等於民主派沒有人

參選，會很痛心及可惜。（ｈｙ）（ｚｚ）

