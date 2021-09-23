【修例風暴】前年上水示威青年暴動企圖搶槍罪成，判囚４年９個月

《經濟通通訊社２３日專訊》前年１２月上水「和你ｓｈｏｐ」示威活動中，１９歲男學生

陳鎮顯被警員追截後作激烈反抗，並嘗試搶去警員配備的雷明登長槍，期間３次扣下扳機。被告

早前承認２項拒捕罪，經審訊後再被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪成，就４項控罪今於區域法

院被判囚４年９個月。

陳鎮顯原另涉襲警罪，經審訊後被裁定罪名不成立。（ｈｙ）（ｚｚ）

