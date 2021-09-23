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23/09/2021 16:38

【全球放水】美聯儲或最快明年加息，經絡料本港不會立即跟隨

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲議息會議後宣布基準利率維持在０％至０﹒２５％區間
不變，亦是自去年３月１６日後，連續１２次議息會議維持接近零息水平。市場預期年內最後兩
次議息會議或將啟動「收水」程序，明年或將會開始加息。而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利
率（Ｐ）。
　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國整體經濟指標仍持續強勁，若經濟復甦符合預期
，聯儲局將更快落實縮減買債規模。參考上一次「收水」程序，由２０１４年１月開始至１０月
結束，歷時９個月後停止量化寬鬆，並於２０１５年１２月即１年零２個月後恢復加息。是次量
化寬鬆推出速度快且規模大，市場預料加息步伐比預期更快，但參考上一輪加息周期，美國加息
９次達２﹒２５厘，香港才加息１次為０﹒２５厘，他相信即使美國明年加息，香港亦未會立即
跟隨。

＊有機會持續增發票據＊

　　香港方面，金管局表示將會繼續監察市場情況，並按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定性
。金管局月前宣布增加發行共４００億港元的外匯基金票據，曹德明認為，此舉主要為應對美聯
儲未來的縮減買債行動，預先開始吸納部分市場的流動性，穩定港匯。現時銀行體系結餘仍然多
達近４５００億元的歷史高水平，已維持該附近水平超過１０個半月。相對來說，增發４００億
元外匯基金票據的規模不算龐大，估計增發票據仍有機會持續。

＊年內實際按息料於１﹒５厘附近上落＊

　　此外，今日香港一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）報０﹒０６厘，已近三個月低於０﹒１
厘。曹德明認為，現時銀行結餘仍然處於歷史高水平，增發票據短期內對拆息的影響不大，並相
信香港暫未有急切加息的需要，相信年內仍會維持於０﹒１厘以下水平，計及銀行新造Ｈ按計劃
大致維持於Ｈ＋１﹒３厘附近水平，年內實際按息將於１﹒５厘附近上落。雖然低息環境對香港
的樓按市場有正面影響，但後市仍受市場波動等不明朗因素困擾，投資者應保持謹慎及做好風險
管理。（ｓｌ）

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