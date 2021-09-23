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23/09/2021 08:07

【企業盈喜】卓能集團（０１３１）料全年純利不少於１﹒４８億元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》卓能（集團）（００１３１）公布，預期截至６月３０日止年
度純利不少於１﹒４８億元，比去年度盈利約４８００萬元有所上升。
　　該集團指，純利上升主因物業銷售額由去年度約４﹒７５億元增至期內約９﹒２３億元，其
部分被投資物業公允價值變動以及所得稅支出增加所抵銷。
　　該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

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