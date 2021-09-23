中策（２３５）尋股東批准售恒大汽車（７０８）最多１﹒３４億股

《經濟通通訊社２３日專訊》中策集團（００２３５）公布，建議預先尋求股東批准出售授

權，可於授權期間出售恒大汽車（００７０８）最多１﹒３３６億股，相當於恒大汽車約

１﹒３７％股權，倘若按最低售價２﹒２元出售全部恒大汽車股份，將出售確認虧損約

３７﹒４１億元。

該集團指，建議出售恒大汽車股份價格須為當時市價，前提是於授權期間，在公開市場或場

外交易中每次出售市價均不得較於緊接各出售事項日期前５個連續交易日平均收市價折讓超過

２０％，以及最低售價不得低於每股２﹒２元，而最低售價乃參考每股恒大汽車股份歷史收購成

本約１﹒６４元，以及恒大汽車於過去最長１２個月股價表現及市場對恒大汽車股價表現普遍看

法而釐定，比周二收市報２﹒９元折讓約２４﹒１５％。

該集團指，出售事項所得款項淨額用於償還應付短期借貸及計息票據、為可能收購而正評估

的一間於香港從事人壽保險業務之目標公司股權提供資金，以及用於其他業務╱投資機會或作為

一般營運資金。

該集團指，注意到恒大汽車股份近期價格大幅波動以及本身日後可能視乎當時市況不時出售

恒大汽車股份，為使日後能於適當時機及按適合價格靈活出售恒大汽車股份，從而帶來最大回報

，故建議預先尋求股東批准出售授權。（ｗｈ）

