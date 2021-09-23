《日入而息》譚仔國際今起招股，傳恒大將一分為三變身國企

《今天重點》﹡連鎖食店譚仔國際（０２２１７）今日至下周二（２８日）開始招股，集資

最多１３﹒９７億元，入場費４２１２﹒０２元，將於１０月７日掛牌。譚

仔國際主席劉達民對公司招股有信心。市場消息透露，譚仔國際配售部分已

獲足額認購

﹡美國聯儲局議息會議後公布，維持聯邦基金基準利率０至０﹒２５厘不變，

同時維持每月購買至少１２００億美元債券資產，但局內官員有一半人認

為，首次加息時間會提前至２０２２年。主席鮑威爾稱，如果經濟繼續符合

預期，可能在下次１１月２－３日預定會議宣布縮減買債計劃

﹡據《道瓊》引述官員消息報道，中國當局正在要求地方政府為中國恒大

（０３３３３）可能倒下作好準備。另外有外媒報道指，中國政府接近敲定

把恒大一分為三的重組協議，重組完成後，中國恒大將變成一家國企

﹡華人置業（００１２７）公布，該公司已透過聯交所公開市場出售合共約

１﹒０９億股中國恒大（０３３３３）股份，並就可能出售餘下約７﹒５１

億股全部或部分恒大股份取得董事會授權

﹡行政長官林鄭月娥率團訪問成都，出席本港與四川雙方高層會議，並簽署３

份合作協議，包括進一步促進兩地經貿合作備忘錄、中醫藥戰略合作框架協

議，以及全面深化兩地職業教育合作協定



《即日市況》﹡恒指高收２８９點報２４５１０，科指升５７點報６３００



《深滬股市》﹡中秋後兩連彈滬指收升０﹒４％，資源股獨自拉跌



《美元匯價》﹡美匯９３﹒５０遇阻，短期只適低買；歐元最新報１﹒╱，日圓最新報﹒╱



《公司資訊》﹡傳鷹瞳科技正評估其香港ＩＰＯ投資者需求

﹡譚仔國際（０２２１７）牛市定熊市都要食米線，不擔心招股反應

﹡中國建材（０３３２３）重組水泥工程資產獲證監會核准

﹡石四藥（０２００５）麻醉用藥鹽酸右美托咪定獲國家藥監局批准成為原料

藥

﹡華泰證券（０６８８６）於上交所成功發行３０億元人民幣永續次級債券

﹡環球生活（０１６９１）控股股東有意增持

﹡德林控股（０１７０９）就收購德林家族辦公室訂諒解備忘錄

﹡友邦（０１２９９）今年內增聘２５０名員工

﹡領展（００８２３）撥１５５０萬元支持旗下慈善及社區參與項目

﹡金利來（００５３３）副行政總裁曾永康年底離任

﹡中國再保險（０１５０８）原保費收入按年跌１１﹒３％

﹡中電信（００７２８）８月淨增移動用戶２１８萬至近３﹒７億戶

﹡中國聯通（００７６２）８月５Ｇ套餐用戶淨增７９８﹒９萬戶

﹡移卡（０９９２３）根據受限制股份單位計劃購買股份約４１０萬股，涉

１﹒２億

﹡中軟國際（００３５４）增資國能信控股權比例至１２％，將合作能源數字

化轉型

﹡復宏漢霖（０２６９６）公注射用曲妥珠單抗漢曲優獲頒藥品生產許可證

﹡思捷環球（００３３０）委任ＰＡＫ Ｗｉｌｌｉａｍ Ｅｕｉ Ｗｏｎ為

營運總裁



《國企紅籌》﹡中遠海發（０２８６６）中證監將審核建議收購事項，Ａ股明起停牌Ｈ股續

買賣

﹡重慶鋼鐵（０１０５３）實控人中國寶武增持公司１﹒３億股Ａ股



《神州民企》﹡廣州地鐵聯合騰訊（００７００）發布新一代軌道交通操作系統



《中國要聞》﹡中國房企品牌５０強：中海續位列榜首，恒大跌出榜單

﹡乙肝藥價暴減９８％，百奧藥業斷供被指嚴重失信

﹡中國水泥協會表示穩定兩廣、江浙及雲南水泥市場價格

﹡曹操出行被罰２０萬元人民幣，地圖涉漏繪藏南、釣魚島等

﹡消息指滬深交易所正制定上市公司ＥＳＧ披露指引

﹡銀保監批准荷蘭銀行關閉上海分行

﹡廣東省副秘書長曹達華受查，曾任大灣區辦副主任

﹡８月中國品牌轎車銷售增長５１％，五菱宏光銷量冠軍

﹡中汽協表示８月商用車產銷同比降逾四成，降幅按月再擴

﹡中國信通院表示８月國內市場手機出貨量同比降９﹒７％

﹡中石化、中遠海運及東航共同認證中國首批碳中和石油

﹡螞蟻花唄接入人行徵信系統：逾９９％用戶紀錄良好

﹡中證監表示有序推進證券糾紛代表人訴訟常態化

﹡發改委等１３部門部署做好國內化肥保供穩價工作

﹡銀保監表示二季度保險消費投訴４﹒７萬件環比增３１％

﹡環球影城十月一日門票售罄，人均消費料３３００元

﹡上汽表示將推動友道智途、房車生活家實現ＩＰＯ

﹡上海未來三年將推動７０％規上企業實施數字化轉型

﹡上海樂高主題樂園已順利摘地，預計１１月開工

﹡能耗控制趨嚴，浙江大量高耗能企業停產

﹡廣東再拉供電警報，東莞、揭陽高耗能工業用戶近全停

﹡人行開展１２００億元逆回購，淨投放１１００億元；分析指四季度或再降

準，１年期ＬＰＲ下調動能顯著增

﹡發改委表示更積極主動引導外企參與新型基建等投資

﹡匯豐推大灣區「信貸通」，實現粵港澳信貸額度當日轉移

﹡廣東省多城市調整二手房轉讓個稅，惠州減半至１％

﹡北交所開戶申請正式辦理，個人開戶數量大增

﹡仲量聯行表示頭部長租公寓平均入住率達８９％－９５％

﹡華為表示華為雲已成中國第二、全球前五的雲服務提供商；華為雲正式推出

區塊鏈服務

﹡六城土地拍賣逾八成地底價成交，平均溢價率低於２％

﹡德國大眾在合肥建新電池系統工廠，擬２０２３年投產

﹡ＳＷＩＦＴ表示８月人幣支付佔比逾２％，續列全球第五

﹡中國稀土學會張安文建議：適當增加稀土總量配置

﹡乘聯會表示９月第三周乘用車日均零售環比增１５％

﹡仲量聯行表示長租公寓市場遠遠沒有達到飽和



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，環時稱台灣加入ＣＰＴＰＰ是搗亂

﹡台灣正式提出申請加入ＣＰＴＰＰ

﹡中國外交部表示堅決反對台灣加入任何官方性質的組織



《其他消息》﹡民主派初選案大部分被告案件押後至１１月２９日再提訊

﹡民建聯倡主要官員問責制，駐內地主任改委任形式；民建聯倡改革政府架構

，加強推動內地事務

﹡林鄭稱選委會加入中小企界別顯示其重要性；林鄭率團出席川港高層會議，

簽３份合作議

﹡傳林鄭研增副司長，管理層由三司十三局變五司十五局

﹡前年上水示威青年暴動企圖搶槍罪成，判囚４年９個月

﹡消息指賢學思政黃沅琳自首，被指串謀煽動顛覆政權；賢學思政發言人黃沅

琳保釋被拒還柙候審

﹡鄧炳強警告勿趁「雙十節」分裂國家，強調必嚴正執法

﹡李華明促民主黨應參選，稱政黨若不參選就應解散

﹡教育局表示下學年起經學校推薦中六生可獲大學直接錄取

﹡英政府通知港區國安法涉案者勿赴與港有引渡協議國家

﹡陳茂波稱香港或存在問題矛盾，在國家支持下可抓緊機遇

﹡彭清華冀香港和四川共同推動對外開放深化現代金融合作

﹡財政部在香港發行兩年期國債票面利率２﹒４１％

﹡金管局表示聯儲局將參考數據決定加息時機，籲保持謹慎

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變

﹡聯儲局維持利率不變符預期，本港息率料不變

﹡「南向通」明啟動，市場現有６隻封閉式淨值型理財產品

﹡深股通額度全日用１９億元；滬股通額度全日流出近１９億元，陸股通流走

４３億元

﹡羅兵咸永道表示上半年內地上市銀行整體淨利潤增１２％

﹡德勤表示財富管理已成為內銀競爭客戶的主要手段

﹡支付寶（澳門）即日起可於逾２﹒５萬間香港商戶以澳門幣付款



《大國博弈》﹡中美重開成都及休斯頓總領館？秦剛稱應由美方先行動

﹡分析指中國退出海外煤電，５００億美元投資或打水漂

﹡立陶宛國防部指中國手機設內置審查功能，籲停止使用

﹡被指手機審查敏感詞，小米回應：不會審查用戶間通訊

﹡歐洲車企尋求購買澳洲稀土，打破中國主導

﹡調查指美企對中國業務狀況的樂觀態度觸及三年高

﹡王毅稱美國總統表示不應搞新冷戰，關鍵要落實行動



《恒大困局》﹡內銀早前被錯殺？分析點名兩股吸得過！另須提防平保

﹡內銀紛澄清恒大關聯，浙商行３８億恒大授信風險可控

﹡祈耀年稱金融市場擔心恒大危機，對匯豐暫無直接影響

﹡許家印深夜現身開會強調保交樓，傳政府將恒大一拆三

﹡部分地方政府解除恒大相關項目建設用地使用權合同

﹡標普表示重視恒大事件連鎖反應，但內銀可消化違約影響

﹡鮑威爾稱恒大債務對美國直接風險很小，惟憂打擊信心

﹡民行表示恒大貸款均為項目融資，目前抵押品足值有效

﹡恒大表示每月２８日前完成當月實物資產兌付線上選房



《重拳監管》﹡工信部表示近期重點抽測假日出行、民生服務類ＡＰＰ

﹡法定節假日組織學科類培訓，５１ｔａｌｋ被通報整改

﹡教育部表示嚴查「高端家教」，治理各類「國際」競賽

﹡發改委價格司表示加強學科類校外培訓收費監管工作



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入個案，５２歲女子離港抵英後確診

﹡習近平稱中國今年努力向全球提供２０億劑疫苗

﹡北京萬泰生物擬１０月開展鼻噴新冠疫苗三期臨床試驗

﹡美國向全球捐５億劑疫苗，為合資格者接種第三劑輝瑞

﹡何栢良稱兒童接種兩劑復必泰，抗體水平與青少年相若

﹡醫管局將於三間醫院設接種站，陳肇始籲長者盡快接種

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