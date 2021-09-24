【恒大困局】摩通料恒大或進行債務重組，料內銀股或現波動

《經濟通通訊社２４日專訊》摩根大通發表研究報告指，但隨著昨日的媒體報導，中國當局

正在告訴地方政府為中國恒大（０３３３３）可能的倒閉做好準備，預計今天市場將做出負面反

應，未來幾周中資銀行股的股價亦會波動，認為恒大的債務重組是該行的基本假設，認為恒大的

債務對中國的金融體系並不重要，亦預計在開發商貸款方面的不良貸款率將會增加，但不太可能

出現明斯基時刻（Ｍｉｎｓｋｙ Ｍｏｍｅｎｔ）。

摩通續指，將繼續避開與開發商有較多業務往來的銀行，如民生銀行（０１９８８）

（滬：６０００１６）和平安銀行（深：０００００１），而短期內認為郵儲銀行

（０１６５８）（滬：６０１６５８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）和建設

銀行（００９３９）（滬：６０１９３９），亦認為招商銀行（０３９６８）

（滬：６０００３６）股價或具有最大的上升潛力，因其股價出現較大的調整而其基本面則保持

不變。

摩通表示，儘管恒大最近支付了債券利息，但風險依然存在：在它們的基本假設下，預計恒

大將違約或重組其債務，銀行將對恒大的敞口進行一些削減，認為該公司違約或進行重組的可能

性很大。（ｂｎ）



表列同板塊或相關股份的目標價及評級：



股份（編號） 目標價 評級

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招行 （０３９６８） ８５﹒００元 增持

建行 （００９３９） ８﹒２０元 增持

農行 （０１２８８） ３﹒３５元 增持

工行 （０１３９８） ５﹒２０元 中性

交通銀行（０３３２８） ５﹒５０元 增持

中行 （０３９８８） ３﹒９０元 增持

郵儲行 （０１６５８） ６﹒００元 增持

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（ｂｎ）







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