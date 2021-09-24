【車股積弱】車市數據回暖屬假象？現階段減持定買入？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２４日報道》內地車市受累芯片供應短缺問題，即使行業踏入旺

季，汽車銷售仍一蹶不振。不過，乘聯會最新公布，上周乘用車銷量按月回升一成半。一眾汽車

股半日普遍反彈，比亞迪（０１２１１）及長城汽車（０２３３３）均漲近２％。專家指出，車

股積弱不但反映行業前景偏淡，且有資金獲利回吐，籲散戶盡早沽貨較上算。



＊國產車市佔率提升，比亞迪、長汽漲近２％＊



據中汽協數據，８月商用車銷量按月再挫近２１％，惟期內國產轎車銷量按月及按年均錄得

升幅，分別升１２﹒２％及５１﹒４％，至２６萬輛，帶動市佔率升至３５﹒１％。在十大國產

品牌中，不乏在香港上市的車股，包括比亞迪的秦ＰＬＵＳ、漢；吉利（００１７５）的帝豪及

長汽的歐拉，其中秦ＰＬＵＳ排名第二，銷量達２萬輛。而乘聯會９月第三周乘用車日均銷量４

﹒３萬輛，按月回升１５％，可見汽車銷情初步回暖。

市場對兩個行業數據頗「受落」，汽車股普遍造好，比亞迪和長汽最標青，漲近２％、吉利

升逾１％；長汽控股股東創新長城解除１﹒１９億股股份質押，股價早段升逾４％，半日升幅收

窄至１﹒８９％。至於小鵬汽車（０９８６８）及理想汽車（０２０１５）則分別回吐１﹒８５

％及０﹒２１％。



＊潘鐵珊：三大因素建議及早離場＊



話雖如此，乘聯會和中汽協８月乘用車銷量按年跌逾一成，兩機構亦不約而同地認為，芯片

供應緊張問題對生產和銷售造成嚴重打擊。市場應如何解讀最新數據？

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，汽車股踏入９月後積弱，主要由於早前升幅大，在目前市況不穩下，

不少獲利盤湧現；加上，行業仍面對芯片供應短缺和造車成本上漲的問題。他預計，第四季及全

年汽車銷量仍受制於上述原因，數據或差過預期，新能源汽車銷量升勢將開始回順，不像首三季

持續高速增長。

潘鐵珊亦從技術分析角度判斷車股未來仍處於弱勢。以比亞迪為例，股價於本月２１日曾跌

穿自５月中開展的上升軌、９月形成短期下降通道、加上１０天線跌穿５０天線，三大利淡因素

反映後市下跌機會較大。若股價失守２４０元，散戶應盡快離場，避免股價進一步下跌而招致虧

損。至於吉利則每逢出現陰燭均出現大成交，反映跌市獲成交量配合；加上它與比亞迪相似，在

９月起形成下降通道，後市同樣不容樂觀，潘鐵珊亦建議散戶盡快離場。



＊永達汽車估值低，上望１３﹒２元＊



汽車經銷商方面，行業龍頭之一永達汽車（０３６６９）自７月歷史高位１７﹒１４元累瀉

４７％，惟今個月低見１１﹒０６元後見支持，現價值博率如何？潘鐵珊認為，目前永達估值低

，預期市盈率僅８倍，未反映未來業務增長潛力，加上在１１元附近出現買盤，可視為短期支持

位。散戶可小注買入博反彈，目標價為１３﹒２元。若股價失守１１元，便應止蝕。他補充，目

前市況未明，股價短期難大升。

