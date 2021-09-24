《盤後部署》港股短、中線均承壓，料支持位２３１００點

《經濟通通訊社２４日專訊》美聯儲議息決議符預期，加上表態不會立即撤回量寬措施，美

股三大指數連續第二日反彈，升幅均逾１％。港股開報報２４４８７點跌２３點，早段表現反覆

，美國原油庫存減幅較預期高的消息持續利好拉升國際油價，三桶油造好，瑞信指本月上旬體品

線上銷售低迷拖低體品股表現，港股調頭升最多３１６點再次調頭向下。地產建設商會會後重申

未聽聞有關討論中央會見地產商的消息，本地地產股跌幅擴大，恒指午後最多跌過４１５點報２

４０９５點，收報２４１９２點，跌３１８點或１﹒３％，主板成交１４７５﹒３８億元。國企

指數報８６０４，跌１２８點或跌１﹒４７％。恒生科技指數報６１５９，跌１４０點或跌２﹒

２３％。



＊「中央會見」羅生門，暴露地產商未來盈利空間收窄風險＊



美國聯儲局將撤回部分買債計劃，又暗示預期明年將會加息，收水將為中長線利淡港股的因

素。短線看港股受恒大（０３３３３）債務問題、及中國監管因素困擾持續下滑，加上據《道瓊

》引述未具名知情官員消息報道，中國正在要求地方政府為中國恒大可能倒下作好準備，因此不

能指望金融股可撐市，本地地產商所指「中央沒有會見地產商」屬羅生門，但市場反應顯示投資

者認為即使此事屬實並不意外，暴露了本地地產商未來盈利空間可能收窄的風險。港股技術上未

見轉勢訊號，十天線早已跌穿二十天線，且百天線近期亦跌穿二百五十天線，反應短線和中線均

承壓，支持位暫看２３１００點。（ｎｓ）

