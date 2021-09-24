【新冠肺炎】美國１１月初放寬旅客限制，商務部長稱將推動經濟

《經濟通通訊社２４日專訊》據《路透社》報道，美國早前宣布，將於１１月放寬外國旅客

的旅遊限制，已接種新冠疫苗並接受檢測及接觸者追蹤的旅客，將可入境美國。美國商務部長雷

蒙多表示，決定影響巨大，將對美國經濟起到推動作用，特別在紐約等，旅遊受商務目的地城市

，加快旅行、旅遊、接待業復甦。

為應對疫情，美國目前禁止３３個國家，包括中國、南非、巴西、印度和歐洲大部分地區的

大多數外國公民入境。（ｐｓ）

