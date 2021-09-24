《異動股》恒汽（７０８）開插近６％，據報未能及時出糧

《經濟通通訊社２４日專訊》恒大汽車（００７０８）跌６﹒１９％，報２﹒７３元，成交

約５８萬股，涉資１５８萬元。

據《彭博》報道指，恒大汽車大多數員工在每月開始及２０日出糧，但一些中層管理人員指

，９月第二期糧仍未見。此外，一些供應商７月起已撤出上海及廣州工廠，因為其設備仍未獲找

數。這些人員負責調整生產設備，及應付生產問題。

據《道瓊》引述未具名知情官員消息報道，中國正在要求地方政府為中國恒大（０３３３３

）可能倒下作好準備。這些官員將這些行動稱作是「準備好迎接可能的風暴」。他們表示，地方

政府部門和國有企業已接到指示，如果恒大未能以有序的方式處理好自身事宜，他們只有在最後

一刻才能介入。

恒大回吐２﹒６２％，報２﹒６元。

現時，恒生指數報２４４８７，跌２３點或跌０﹒１０％，主板成交５３﹒４５億元。國企

指數報８７１４，跌１９點或跌０﹒２３％。恒生科技指數報６２８９，跌１０點或跌０﹒１７

％。

即月期指新報２４４５２，跌６７點，低水３５點。即月國指期貨報８７１７，跌２６點，

高水３點。即月科指期貨新報６３０１，跌９點，高水８點。

表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恒大汽車（００７０８） ２﹒７３元 跌６﹒１９％

恒大 （０３３３３） ２﹒６０元 跌２﹒６２％

恒騰 （００１３６） １﹒９１元 升１﹒０６％

盛京 （０２０６６） ７﹒３０元 無升跌

恒大物業（０６６６６） ４﹒４２元 跌２﹒４３％

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（ｎｓ）

